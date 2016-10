Vlomi in kraje, škode za več tisočakov

NOVO MESTO – Dolenjski policisti so v noči na torek, v torek in v noči na sredo obravnavali tudi vlome in kraje.

Najprej so v okolici Trebnjega obravnavali primer vloma. Zapisali so, da je nekdo vlomil v gospodarski objekt, kjer je odtujil električno orodje in meso iz zamrzovalne skrinje. Lastnika je oškodoval za 2000 evrov.

Na Tržiški ulici v Novem mestu so v torek dopoldne obravnavali vlom. Neznani storilec je vlomil vrata in vstopil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in lastnico oškodoval za 1000 evrov.

V noči na sredo so neznanci na delovišču v Cerkljah ob Krki iz rezervoarjev petih delovnih strojev iztočili in odtujili okoli 1000 litrov goriva.