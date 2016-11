Vlom v ulici sindikatov

LJUBLJANA – V četrtek okrog 9.30 so policiste obvestili o vlomu v trgovino na Dalmatinovi ulici, kjer osrednje mesto zavzema stavba, v kateri domuje Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec vlomil vhodna vrata trgovine in iz predala registrske blagajne odtujil menjalni denar.

Z dejanjem je povzročil za nekaj sto evrov škode.