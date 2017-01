Vlom v okolici Domžal

DOMŽALE – V nedeljo okrog 19. ure so bili policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Domžal.

Neznanci so v popoldanskem času vlomili skozi pritlično okno in iz notranjosti odtujili denar. Lastnika so oškodovali za nekaj sto evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.