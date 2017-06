Vlom v lokal in stanovanje

DORNBERK, ŠEMPETER PRI GORICI – V nedeljo zjutraj so policisti na območju Dornberka obravnavali vlom v tamkajšnji gostinski lokal. Neznanec je iz notranjosti ukradel blagajniški minimum in druge predmete (cigaretne škatlice različnih blagovnih znamk, nekaj pločevink brezalkoholne pijače in steklenic piva). Škode je za približno 500 evrov.

V ponedeljek pa so policisti obravnavali vlom v stanovanje stanovanjskega bloka na območju Šempetra pri Gorici. Neznanec je odtujil manjšo vsoto gotovine.