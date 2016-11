Vlom: škode je za 1500 evrov

LJUBLJANA – V torek okrog 7.15 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v frizerski salon v središču mesta.

V poročilu so zapisali, da so z ogledom kraja in zbranimi obvestili ugotovili, da je neznanec ponoči vlomil skozi vhodna vrata in vstopil v notranjost. Nato je vlomil v omaro in iz nje odtujil denar in tablični računalnik Samsung. Z dejanjem je povzročil za približno 1500 evrov škode.