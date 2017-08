Vlamljali kot za stavo, jemali tudi drobiž

LJUBLJANA – Ljubljanske policiste so v sredo in v noči na četrtek obvestili o petih vlomih.

Na območju Most so neznanci vlomili v stanovanjsko hišo, odtujili pa tehnične predmete in nakit. Lastnika so oškodovali za okoli 6000 evrov.

V Trbovljah je bilo vlomljeno v poslovni prostor in prodajalno, odtujeno pa nekaj deset evrov gotovine.

V gostinski lokal so neznanci vlomili v Domžalah, odtujil pa so menjalni drobiž.

Sredi noči na četrtek pa so bili policisti obveščeni še o vlomu v prodajalno bencinskega servisa v Ljubljani. Za zdaj še neznani storilci so iz prostorov prodajalne odtujili cigarete in podjetje oškodovali za več sto evrov.