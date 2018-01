Vlamljali kot za stavo

NOVA GORICA – Med prazniki so policiste obvestili o več vlomih.

Policisti PU Nova Gorica so v torek obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na območju Šempetra pri Gorici. Neznani storilec je popoldne vlomil okno stanovanjskega objekta in pregledal prostore. Prilastil si je zlatnino in gotovino.

Poročajo pa tudi o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Nove Gorice. Neznani storilec je v času novoletnih praznikov v odsotnosti stanovalcev vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlatnino (zlate prstane) v vrednosti približno 600 evrov.

Policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev v obeh primerih podali kazensko ovadbo državno tožilstvo v Novi Gorici.