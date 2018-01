Vlamljali kot za šalo, škode za več tisočakov

LJUBLJANA – Policisti so v sredo na območju PU Ljubljana obravnavali štiri vlome v objekte.

Neznanci so v Črni vasi pri Ljubljani vlomili v priročno skladišče, iz katerega so odtujili novo, zapakirano toplotno črpalko. Lastnika so oškodovali za približno 11.000 evrov.

V Dolu pri Ljubljani so vlomili na gradbišče, od koder so odtujili gradbeni oder v vrednosti 4000 evrov. Vlomili so tudi v hišo in odtujili denar.

V Kočevju pa so vlomili v gradbeni zabojnik podjetja in iz njega odtujili vodnike. Nastalo je za nekaj sto evrov materialne škode, poroča PU Ljubljana.