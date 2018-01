Vlamljali kot za šalo

PO DENAR IN KOLESA

LJUBLJANA – Policisti so v sredo na območju PU Ljubljana obravnavali pet vlomov v objekte.

Na Brezovici in Smledniku so neznanci vlomili v hiši in odtujili denar.

Na Japljevi in Nanoški ulici v Ljubljani so vlomili v kleti in kolesarnico ter odtujili dve kolesi.

Na Šmartinski cesti pa so neznani storilci vlomili v kiosk trgovino ter odtujili menjalni denar.