Vlamljala sta v vozila, na koncu so osumljenko prisilno hospitalizirali

LJUBLJANA – V torek malo po 13. uri so policiste obvestili o vlomu v osebno vozilo na Zadobrovški cesti. Vlom sta izvršila moški in ženska, ki sta se s kraja odpeljala z osebnim vozilom ford mondeo.

Na podlagi opisa so ju policisti na Vojkovi cesti izsledili in ugotovili, da sta 35-letni moški in 39-letna ženska v dopoldanskem času na Mekinčevi ulici vlomila v osebno vozilo peugeot 207, tako da sta razbila steklo sprednjih desnih vrat in iz notranjosti odtujila ženska sončna očala. Okrog 13. ure sta na Zadobrovški cesti vlomila v osebno vozilo toyota corola, kjer sta prav tako razbila steklo sprednjih desnih vrat in skozi odprtino segla v notranjost, od koder sta odtujila torbico z vsebino.

Osumljencema so policisti odvzeli prostost, pri postopku pa ugotovili, da državljana BiH nimata urejenega statusa v Sloveniji. Voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, vozilo ni bilo registrirano, na njem pa so bile nameščene registrske tablice, ki ne pripadajo vozilu.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov bo zoper voznika podan obdolžilni predlog, zaradi suma storitve velike tatvine pa ga bodo privedli na zaslišanje. Osumljenki, stari 39 let, so pridržanje odpravili zaradi zdravstvenih težav. Prisilno so jo hospitalizirali, poročajo policisti.