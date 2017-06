Vlak trčil v kombi, voznika odpeljali rešilci

JANŽEVSKI VRH – V Janževskem Vrhu v občini Podvelka je v ponedeljek ob 13.20 tovorni vlak trčil v kombinirano vozilo. Posredovali so gasilci PGD Radlje ob Dravi, protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka in očistili razlite motorne tekočine.



Voznika kombiniranega vozila so reševalci ZRCK Ravne na Koroškem pregledali, vendar pomoč ni bila potrebna, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.