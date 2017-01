Vlak trčil v avto in ga potiskal 50 metrov

PETIŠOVCI – V četrtek okrog 16.10 se je tik za mejo, pri mejnem prehodu Mursko Središče - Petišovci, natančneje v mestu Mursko Središče, pripetila hujša prometna nesreča, ki pa se je končala kar srečno. Potniški vlak, ki je vozil na relaciji med Čakovcem in Lendavo, je na prehodu z lokalno cesto, ki pelje proti kraju Peklenica, trčil v osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak, ki ga je na tire, ne da bi se prepričala, ali jih lahko varno prečka, zapeljala voznica. Vlak je avto nato še vsaj 50 metrov potiskal pred seboj. Po prvih informacijah so bile ranjene najmanj tri osebe v osebnem avtomobilu, vse so odpeljali na zdravljenje v županijsko bolnišnico v Čakovec. Kot so nam potrdili na Policijski upravi Medžimurski, življenje nobenega od ranjencev, med katerimi je tudi otrok, ni ogroženo. Vlak je zaradi nesreče, ki se je pripetila na prehodu, kjer se je zgodilo že več nesreč, zamujal v Lendavo.



Sredstvo javnega prometa bi bilo pred dnevi skoraj usodno tudi za peško v Ljubljani. Ta je na postajališču Ljubljanskega potniškega prometa, imenovanem Bavarski dvor, nenadoma stopila na cesto, naravnost pred avtobus, ki je takrat pravilno pripeljal po svojem pasu. Voznik je nemudoma zavrl in se začel umikati v levo, da bi se ji ognil, a trčenja mu ni uspelo preprečiti. S prednjim desnim delom avtobusa je trčil v peško, ta je padla po cesti, a se je 58-letnica pobrala in odšla s kraja nesreče. Pozneje je poiskala zdravniški pomoč. Ugotovili so, da se je v nesreči hudo ranila.