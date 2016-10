Vlak s tirov, a na srečo je  bila le reševalna vaja

ŠOŠTANJ – V Penku pri Šoštanju se je iztiril potniški vlak in terjal smrtne žrtve, veliko ljudi je bilo poškodovanih. Za nameček je nad železnico izbruhnil še požar, dostop do vlaka in ponesrečencev pa je oteževala reka Paka. Na srečo je to le opis velike reševalne vaje, ki je v mesecu požarne varnosti potekala pod vodstvom Gasilske zveze Šaleške doline in si jo je ogledalo veliko obiskovalcev. Reševanja so se lotili tako, da so nekatere čez reko Pako prepeljali na varno z vrvno tehniko, druge pa s čolni. Na kraju dogodka so postavili zasilne šotore različnih barv, v katere so glede na zahtevnost poškodb razvrstili poškodovane in mrtve. Preizkusili so osemkolesnik, ki je uporaben tako na kopnem kot v vodi, iz regijskega centra za zaščito in reševanje pa so priskočili na pomoč s prikolico za množične nesreče, tako da so obiskovalci lahko videli veliko kakovostne opreme, predvsem pa uspešnost, hitrost in učinkovitost tistih, ki so jo uporabljali.



S tokratno vajo, v kateri so sodelovala vsa društva Šaleške doline, niso preizkusili zgolj opreme in znanja gasilcev, temveč tudi sodelovanje drugih enot, vključenih v sistem zaščite in reševanja, poleg gasilcev so v njej sodelovali reševalci, policija, Slovenske železnice, aktiviral se je občinski štab civilne zaščite. Vajo si je med drugimi z zanimanjem ogledala ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je navzočim na koncu čestitala za odlično izvedbo in se zahvalila vsem, ki tudi sicer priskočijo na pomoč, kadar se zgodi nesreča. Na koncu je spregovoril župan Šoštanja Darko Menih, ki je med drugim dejal: »Vaja je potekala usklajeno in tekoče, vse je bilo dobro načrtovano. Zato gre zahvala tudi Borisu Goličniku, vodji intervencije, občinskemu štabu in vsem drugim akterjem, ki so dobro opravili vsak svoje delo.«