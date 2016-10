Vlak s potniki se je iztiril

HUDAJUŽNA – Včeraj ob 9.37 so bili policisti OKC PU Nova Gorica o železniški nesreči (iztirjenje potniškega vlaka) v bližini naselja Hudajužna v Baški grapi na Tolminskem. »Med vožnjo na progi med železniškima postajama Grahovo ob Bači in Hudajužna (občina Tolmin) je strojevodja okoli 6.30 opazil pred seboj večjo skalo sredi tirnic in takoj pričel zavirati, vendar zaradi prekratke varnostne razdalje (približno 70 metrov) ni mogel preprečiti trčenja vlaka, tako da je prišlo do iztirjenja prvega dela vlaka,« so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.

Zaradi trka s skalo so bili poškodovani prednji vitalni deli potniškega vlaka (iztirila se je druga os prvega postavnega vozička, desno v smeri vožnje vlaka), prav tako je bilo poškodovano nekaj lesenih pragov tirnice. Po trčenju vlaka v omenjeno skalo se je ta delno raztreščila, večji del ostankov padle skale (dimenzij 100 x 80 x 40 cm) pa je ostal pod kabino vlaka. Skala je padla s strmega nezavarovanega nabrežja z desne strani tirov (v smeri vožnje vlaka) in pristala na sredini tirnic. Po prvih ocenah je zaradi nesreče nastala velika materialna škoda. Nobeden od osmih potnikov, ki so bili na vlaku, ni bil poškodovan, prav tako nista bila poškodovana strojevodja in sprevodnik. Od 13.30 je železniški promet na tem odseku proge ponovno potekal normalno.

V zvezi z obravnavanim primerom je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Tolminski policisti bodo glede na zbrana obvestila in ugotovljena dejstva, pridobljena tudi z ogledom kraja železniške nesreče, s pisnim poročilom obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.