LJUBLJANA – V četrtek ob 21.11 so v Zalogu v bližini železniške postaje Ljubljana Zalog na tirih našli poškodovano žensko osebo.

Delavci Slovenskih železnic so prekinili promet.

Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka ter nudili pomoč reševalcem iz Ljubljane, ki so poškodovanko oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.