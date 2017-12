Vklepali so ga in mu poskušali pomagati

TRŽIČ – Tržiški policisti so v četrtek pozno zvečer obravnavali pijanega domačina, ki je z nasilnim in drznim vedenjem proti občanom, policistom in reševalcem kršil javni red in mir. Zaradi neupoštevanja ukrepov so policisti proti njemu uporabili prisilna sredstva in ga pridržali do streznitve. Moški, ki je bil pod vplivom alkohola in je bil že pred intervencijo lažje poškodovan, je v intervenciji poskušal s silo obračunati tudi s policisti, zelo žaljiv pa je bil še do reševalcev, ki so mu poskušali oskrbeti poškodbe.

Postopek proti njemu še poteka.