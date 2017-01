Vklenili mopedista

KOPER – Koprski prometni policisti so v torek ob 11.20 opravljali nadzor prometa v središču Kopra. Ustavili so 42-letnega domačina, ki je vozil moped piaggio zip 50.

Med postopkom ustavitve je voznik poskušal pobegniti, zato so uporabili prisilna sredstva za vezanje in vklepanje. Med preverjanjem dokumentov in vozila so ugotovili, da voznik nima vozniškega dovoljenja, prav tako moped ni bil registriran, med vožnjo pa voznik ni uporabljal varnostne čelade.

Zaradi utemeljenega suma, da je moped ukraden, so prek italijanskih varnostnih organov preverili lastništvo in ugotovili, da je bil moped ukraden v Trstu. Vozilo so zasegli, voznika pa bodo kazensko ovadili.

Vozniku so izdali tudi plačilni nalog, ker med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade, vozil neregistrirano vozilo ter bil brez vozniškega dovoljenja. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom mamil, so mu odredili strokovni pregled, ki pa ga je odločno odklonil. Ker je imel pri sebi nekaj gramov posušene snovi, bodo po opravljenem testu zoper njega napisali odločbo v hitrem postopku, snov pa komisijsko uničili.