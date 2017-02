Vipava usodna za kajakaša T. P. (34): na kopnem je bil še živ

VIPAVA – Včeraj se je po Vipavi hitro razširila žalostna novica, da je bila deroča reka Vipava usodna za domačina . Kot poročajo Primorske novice, gre za 34-letnega T. P., ki se je, tako domačini, s kajakom večkrat spuščal po njej.

Preutrujen za rešilno vrv

Novogoriški policisti o dogodku poročajo takole: »Struga reke Vipave je bila v času nesreče zaradi velike povodnji visoka in deroča. Kajakaš (34) se je skupaj z 28-letnim prijateljem spustil po strugi reke Vipave (od izvira). Okoli 12.40 sta se s kajaki pripeljala do prve zapornice, kjer se nivo struge zniža za približno dva metra. 28-letni kajakaš doma iz Zgornjega Posočja je omenjeno zapornico prepeljal brez težav in nadaljeval po strugi, ko pa je prek nje za njim zapeljal 34-letnik, ga je vrtinec deroče reke prevrnil in potisnil pod gladino, kjer ga je voda zadrževala več minut. To je takoj opazil njegov prijatelj, ki se je v sicer deroči in narasli reki vrnil. Medtem se je 34-letni kajakaš poskušal rešiti iz deroče reke, in sicer najprej z manevrom obrata, ker pa mu to ni uspelo, se je odpel iz kajaka in poskušal izplavati. Medtem ga je poskušal rešiti njegov prijatelj, in sicer tako, da mu je večkrat vrgel rešilno vrv, že po prvem poskusu pa je 34-letnika potegnilo v vodno tvorbo (vrtinec), prav tako pa se zaradi naporov pri premagovanju močnih vodnih vrtincev na prijemanje rešilne vrvi ni mogel več osredotočiti.«

Umrl na kopnem

Po nekaj minutah je nesrečni kajakaš izplaval iz vodnega vrtinca, prijatelj pa ga je navezal na reševalno vrv in ga po približno 300 metrih izvlekel iz vode na kopno še živega in ga nemudoma začel oživljati. Kmalu zatem so na kraj prispeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Ajdovščina, ki so nadaljevali oživljanje kajakaša, vendar mu niso mogli več pomagati in je na kraju nesreče umrl.

O nesreči so policisti obvestili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policistom in reševalcem so na kraju nudili pomoč tudi gasilci GRC Ajdovščina.

Veste kaj več o tragediji? Pišite nam.