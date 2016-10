Vinje: zastrupil se je z ogljikovim monoksidom

VINJE – V četrtek ob 13.50 so policiste obvestili, da se je v kraju Vinje z ogljikovim monoksidom zastrupil moški.

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, naj bi moški žagal kovinske plošče in se pri tem nadihal strupenega plina. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v bolnišnico.

Uprava za zaščito in reševanje pa je poročala, da so posredovali reševalci reševalne postaje KC Ljubljana in gasilci GB Ljubljana, ki so izmerili vsebnost ogljikovega monoksida v objektu.