Vikend zadetih: ne boste verjeli, kaj vse so našli

SOČERGA – V zadnjem vikendu so policisti na mejnem prehodu Sočerga državljanoma Nemčije zasegli nekaj tablet ekstazi in pivnike LSD, na Starodu dvakrat konopljo (državljanu Švice in državljanu Portugalske), v Luciji slovenskima državljanoma dvakrat konopljo, v Izoli konopljo, na mejnem prehodu Jelšane državljanu Avstrije konopljo, v Kubedu pa so našli približno 20 sadik konoplje, poročajo policisti. V Sežani so policisti državljanki Italije zasegli PVC-zavojček, v katerem je bilo 18 grudic zelene barve, opravljen preliminarni test pa je pokazal, da gre za ekstazi.