Vijugala po vozišču, ustavili so jo, napihala je neverjetno številko

ŠENTJERNEJ – V sredo zvečer so šentjernejske policiste obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Šentjerneja vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policisti so vozilo izsledili in v njem 51-letno voznico, ki so ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.

V litru izdihanega zraka je imela 1,27 miligrama alkohola (2,64 g/kg).

Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.