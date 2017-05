VIDEO: V tem trčenju je nastalo za sto tisoč evrov škode

LJUBLJANA – V petek pozno popoldne se je na avtocesti pri razcepu Kozarje zgodila huda in nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba.

Državljan Bolgarije je vozil tovorno vozilo po desnem prometnem pasu desnega smernega vozišča avtoceste A1, iz smeri Brezovice proti Kozarjam. Na nadvozu čez Tržaško cesto je naletel na počasi premikajočo se kolono vozil zaradi zgostitve prometa. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo mu vozila kljub zaviranju ni uspelo ustaviti in je z desno polovico sprednje strani vozila trčil v zadnji levi vogal osebnega avtomobila citroen C4, ki ga je vozila 49-letna voznica pred njim, kot zadnja v koloni. Po trčenju je 41-letni voznik izgubil nadzor nad vozilom, nato se je vozilo v celoti (s polpriklopnikom) prevrnilo na bok in zdrselo desno ter prek odstavnega pasu. Med drsenjem je prebilo kovinsko odbojno ograjo in zdrselo z nadvoza ter se s sprednjim delom naslonilo na brežino, kjer se končuje nadvoz.

V nesreči je 41-letnik utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče. Kot so danes sporočili iz PU Ljubljana, pa so zdravniško pomoč poiskali tudi voznica in dva potnika iz avtomobila, v katerega je tovornjak trčil. Vsi trije so utrpeli lažje poškodbe.

Nastalo je za okoli sto tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin prometne nesreče.