VIDEO: V predoru posneli pijanega 27-letnika, ko se je zabil v steno

MALENCE – V ponedeljek okrog 21.40 so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči v predoru Debeli hrib v smeri Novega mesta, o kateri smo že poročali .

Ugotovljeno je bilo, da je 27-letni voznik opla vozil iz smeri Zadobrovške proti avtocesti in v križišču Zaloške ceste in Rjave ceste zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil prometno nesrečo, nato pa odpeljal, ne da bi drugemu udeležencu posredoval svoje podatke, na avtocesto za smer Novo mesto. Vožnjo je nadaljeval po avtocesti, nato pa pri razcepu Malence zavil levo na avtocesto v smeri Novega mesta in v predoru Debeli hrib ponovno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v steno predora.

V prvi nesreči je bil udeležen še 29-letni voznik VW, ki se v trčenju ni poškodoval. V nadaljevanju postopka so policisti ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola (0,56 mg/l), prav tako ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vozilo so policisti zasegli, vozniku pa izdali dva plačilna naloga zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov in povzročitve dveh prometnih nesreč.

V nesrečah 27-letnik ni utrpel telesnih poškodb, so sporočili iz PU Ljubljana.