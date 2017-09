VIDEO: Tako so noreli navijači v Mariboru, padalo kamenje, policist poškodovan

MARIBOR – Na sinočnji nogometni tekmi v Ljudskem vrtu, kjer je Maribor v ligi prvakov remiziral s Spartakom , je imela policija precej dela.

Nogometno tekmo si je ogledalo okoli 12.500 gledalcev, od tega 2000 navijačev navijaške skupine Viole, ki so bili na tribuni jug. Na tribuni sever je bilo okoli 640 navijačev »ultrasov« in na tribuni zahod še 200 navijačev FC Spartak Moskva, so sredi noči sporočili mariborski policisti.

Rusi brez vstopnic

Svoje ukrepe pa so strnili kar po urah. Že ob 14.10 so na počivališču Dobrenje ob avtocesti A1 opravili pregled potnikov na rednem avtobusu, ki je pripeljal z Dunaja. Na njem je bilo 20 navijačev Rusije, ki pri sebi niso imeli vstopnic za ogled nogometne tekme. Enemu izmed njih so izrekli globo, ker na zahtevo policista ni želel izkazati svoje istovetnosti, drugemu pa so izrekli globo, ker se je na javnem kraju nedostojno vedel, izzival k pretepu in se nedostojno vedel do policistov. Pridržali so ga do streznitve.

Maribor hooligans clashed with police after they try to attack Spartak Moscow fans 13/09/2017 pic.twitter.com/IyZBOTBq7i — Ultra Style (@ultra_style_) September 13, 2017

Steklenice, kamenje in napad izza hrbta

Malo po 19. uri je na Gosposvetski cesti v Mariboru, v bližini križišča s Prežihovo ulico, prišlo do poskusa pretepa večjih skupin navijačev Viol in Spartaka, ki sta začeli pozivati k pretepu. Domači navijači so proti gostujočim začeli metati steklenice in kamenje, s čimer so huje ogrozili javni red, splošno varnost in nevarnost za premoženje. Policisti so z uporabo palic in plinskih razpršilcev skupini ločili in vzpostavili javni red in mir. Dva navijača Viol, ki sta metala steklenice in kamenje, so prijeli, ob tem pa pri njiju našli še pirotehnična sredstva. Obema so izdali plačilni nalog, v hitrem postopku jima bodo izdali odločbo o prekršku, oba pa so za čas trajanja tekme tudi pridržali. Enemu od njiju so policisti izrekli tudi ukrep prepovedi udeležbe na javnih prireditvah. Med posredovanjem je eden od ruskih navijačev pritekel do enega od policistov in ga s hrbtne strani udaril v predel obraza. Policista je ob tem lahko telesno poškodoval in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Napadalca so policisti po tekmi prijeli ob izhodu s stadiona in ga pridržali. Ovadili ga bodo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi. Za to mu grozi od pol leta do pet let zaporne kazni.

Spartak Moscow fans firing a flare towards the ref during their game at Maribor tonight. pic.twitter.com/PyQ2foKILq — Mootaz Chehade (@MHChehade) September 13, 2017

Izzival k pretepu

Okoli 19.24 je večja skupina gostujočih navijačev, ki niso imeli vstopnic za ogled nogometne tekme, na severni strani poskušala nasilno vstopiti na stadion Ljudski vrt. Namero so jim preprečili policisti.

Okoli 19.36 so policisti v križišču Gregorčičeve ulice s Strossmayerjevo izrekli globo gostujočemu navijaču, ker se je nedostojno vedel do policistov in ni upošteval njihovih ukazov. Ker ni prenehal, so ga policisti za čas tekme pridržali.

Okoli 19.39 so policisti oglobili še enega gostujočega navijača, ki je na severnem platoju stadiona Ljudski vrt izzival k pretepu in se nedostojno vedel do policistov. Ker ni prenehal, so ga pridržali do streznitve.

Spartak Moscow fans at Maribor tonight pic.twitter.com/frbJpNGRXI — When Sunday Comes (@WSCsupporters) September 13, 2017

Nagnali so jih iz Slovenije

Ob 19.44 so policisti na Studenški brvi zaznali skupino 15 tujih navijačev, ki so imeli pri sebi predmete, ki bi jih lahko uporabili za napad ali bi z njimi lahko huje ogrozili javni red in mir, splošno varnost ali premoženje, zaščiteni so bili tudi s ščitniki za okončine, niso pa imeli vstopnic za ogled nogometne tekme. Na podlagi 63. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije so 14 državljanom Poljske in enemu državljanu Rusije izrekli ukrep prekinitev potovanja na javno prireditev. Po izreku ukrepa je vseh 15 zapustilo našo državo.

Izzivanje, brez vstopnice in bakla

Okoli 20.28 so policisti na južnem platoju stadiona Ljudski vrt izdali plačilni nalog domačemu navijaču, ki se je nedostojno vedel na javnem kraju in pozival k pretepu.

Ob 20.30 so imeli na severnem platoju stadiona v postopku državljana Srbije, ki je na vsak način želel vstopiti, čeprav ni imel vstopnice za ogled tekme. Policisti so ugotovili, da je tujec ostal na območju schengna več kot 90 dni, kolikor mu je bilo dovoljeno, zato so ga oglobili.

Ob 21.45 pa so dvema gostujočima navijačema izrekli globo, ker sta na severni tribuni stadiona Ljudski vrt med tekmo prižgala bakli.