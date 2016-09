VIDEO: Tako je počilo na cestninski postaji Torovo

PRODAJALI ZIJALA IN BUM

TOROVO – Danes dopoldne je na cestninski postaji Torovo prišlo do naleta vozil v smeri proti Ljubljani. Nesreča se je zgodila po trčenju v Vodicah.

»Kolona v smeri proti Ljubljane je potem nastala predvsem zato, ker so tisti, ki so peljali proti Ljubljani (kjer torej ni bilo nesreče), opazovali nesrečo na drugi polovici avtoceste ... In kot vedno: nepravilna varnostna razdalja, ki je poleg hitrosti še vedno najpogostejši vzrok nesreč na naših cestah,« opisuje dogajanje naš bralec.

Pri Darsu so nam odstopili posnetke dogajanja.