VIDEO: Tako je ogenj goltal hotel v Bohinju

BOHINJ – »To je konec bohinjskega hotelskega turizma,« je včeraj zvečer pretresen ugotavljal bohinjski župan Franc Kramar. Le nekaj dni potem, ko je medijem razkrival, kako država z banalnimi predpisi uničuje turizem v Bohinju, so ognjeni zublji zajeli še zadnje upanje Bohinjcev, hotel Jezero. Ne samo, da je bil edini še delujoči hotel v bližini bohinjskega jezerskega bisera – drugi so zaprti in žalostno propadajo –, nedavno so ga tudi obnovili. Ko smo župana poklicali po telefonu, smo v ozadju slišali gasilske sirene in klice gasilcev, sam pa nam je žalostno poročal, kaj se v tistem trenutku dogaja. »Grozno je, gori kot bakla. Ostrešje je popolnoma uničeno, zdaj se gasilci borijo, da bi rešili vsaj drugo nadstropje,« nam je povedal slabo uro po izbruhu požara.



Po prvih uradnih podatkih je ogenj izbruhnil v ostrešju in se z neverjetno hitrostjo razširil po vsem zgornjem delu hotela. Ob zaključku redakcije po razpoložljivih podatkih k sreči ni bilo mrtvih ali ranjenih. Tudi drugi očividci so poročali o tem, da je bil požar izjemno močan in da so se ognjeni zublji in močan dim dvigovali zelo visoko.



Na kraj dogodka so takoj odšli vsi razpoložljivi gasilci iz bohinjske občine in sosednjih, pa tudi poklicni iz Kranja in z Jesenic, z dolgimi lestvami. »Na polno gasijo, tukaj je noro,« smo izvedeli. Včeraj je bilo v hotelu okoli 100 gostov, predvsem iz tujine, a so vse že evakuirali in jih spravili na varno.

Veter je ogenj razpihal Zvečer je župan Kramar ocenil, da bodo posledice za bohinjski turizem dolgoročne. Zahvalil se je celotni ekipi, ki je priskočila na pomoč pri gašenju, nudenju pomoči in iskanju namestitve za goste. Ti so že po večini nastanjeni v hotelih na širšem bohinjskem območju, kjer bodo prespali. Govorili smo tudi z vodjo intervencije, poveljnikom PGD Bohinjska Bistrica Silvom Režkom, ki je zvečer dejal, da jim gašenje otežuje veter, ki razpihava ogenj, tako da se požar še razbohoti. Del hotela je pogorel, južni del pa so pred ognjem v celoti obvarovali.