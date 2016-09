VIDEO: Tako je gorelo na obvoznici, od avta ni ostalo nič

LJUBLJANA – Na ljubljanski severni obvoznici se je zjutraj vnel osebni avtomobil. Zajeli so ga ognjeni zublji, dogajanje v krožišču Tomačevo pa je v svojo kamero ujela tudi bralka Brigita.

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da so požar pogasili in cestišče počistili gasilci GB Ljubljana. Ogenj je vozilo v celoti uničil.

Tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Nataša Pučko nam je povedala, da se je voznica forda v krožišču ustavila, saj se je med vožnjo iz armaturne plošče začel valiti dim, avtomobil pa je nato zagorel. V dogodku se voznica ni poškodovala, je pa nastalo precej materialne škode.

Po vseh zbranih obvestilih bodo o dogodku obvestili pristojno tožilstvo, dogodek pa nima znakov kaznivega dejanja.

Takole je gorelo: