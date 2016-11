VIDEO: Ste videli, kaj se je zgodilo na počivališču?

POVIR – Prejšnji torek okoli 15. ure so bili gasilci obveščeni o požaru tovornega vozila na avtocestnem počivališču Povir sever. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana ter PGD Povir in Sežana in z več skupinami omejili požar ter preprečili, da bi se razširil na tovorni prostor prikolice.

Tovorno vozilo je prevažalo furnir.

Kabina vozila je bila povsem uničena zaradi požara, poročajo gasilci ZGRS Sežana.