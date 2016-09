VIDEO: Psa naščuval, da je pokončal zajca, vse je posnela kamera

LUCIJA – Z Obale poročajo o lastniku psa, ki je očitno popolnoma brez vesti svojega psa naščuval, da je ubil zajčka.

V sredo ob 6.20 je 27-letni domačin s psom prišel na teraso gostinskega lokala v Luciji, na kateri je bila tudi kletka z zajcem. Odprl je kletko in vanjo spustil psa, ki je nedolžnega zajca zagrabil in ga pokončal ter nato odvrgel v bližnjem grmovju.

Moški in pes sta nato odšla, a so policisti kmalu posredovali. Psa so lastniku na podlagi začasne odredbe veterinarske inšpekcije odvzeli, zoper 27-letnika pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma mučenja živali. Za tovrstno kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen do dveh let, so sporočili primorski policisti.

Vse je posneto

Grozljivo dogajanje je posnela tudi nadzorna kamera omenjenega lokala. Posnetek je sicer slabše kakovosti, vendar je povsem jasno vidno, kako lastnik psa odpre vrata kletke in svojega kosmatinca spusti v kletko ...