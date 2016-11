VIDEO: Prijeli koprskega razbijača, pohod nadaljeval v knjižnici

KOPER – Vanadal, ki je ponedeljek razbijal v koprski cerki, se je danes lotil še koprske knjižnice. Tam je razbil računalnik in nadzorno kamero. Oseba je v policijskem pridržanju. Gre za 41-letnega moškega, doma z obrobja Kopra, poročajo Primorske novice.

Kot smo poročali v naši tiskani izdaji je v ponedeljek ob 12.56 v koprsko stolnico Marijinega vnebozetja vstopil neznan moški z nahrbtnikom na rami, čokate postave in z nerazumljivo podlimi nameni. V vsega petih minutah je naredil za več kot 100.000 evrov škode. Njegovega srda sta bila, med vsemi cerkvenimi kipi in simboli, deležna izključno dva kipa, oba obraza Matere božje.



Huligan, ki očitno ni računal na videokamere, se je najprej oziral po cerkvi, in ko se je prepričal, da v njej ni nobenega božjega služabnika, vernika ali druge priče, je stopil do najbolj priljubljenega kipa, restavriranega pred nekaj leti, do svete Marije z detecem v rokah, iz nahrbtnika vzel delovno kladivo in udrihal po njenem obrazu. Pri tem je sveti Mariji poškodoval obraz, odpadli sta ji obe roki, poškodovano je tudi detece, ki ga je držala v rokah. Ob tem kipu verniki in trume turistov, ki prihajajo v koprsko cerkev od marca pa vse do decembra, molijo, izjočejo svoje težave in najdejo uteho v prižgani sveči. Prav na današnji dan bo v koprskem pristanišču pristala križarka in naš sogovornik, tiskovni predstavnik koprske stolnice, mag. Božo Rustja, si ne upa pomisliti, kakšen vtis bo naredila na tuje obiskovalce poškodovana sveta ikona.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«