VIDEO: Potniki na Trojanah v paniki, rešil jih je klic v sili

TROJANE – Danes okoli 7.40 so policiste obvestili o požaru v predoru Trojane v smeri Ljubljane.

Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da je po vsej verjetnosti zaradi napake na motorju zagorelo vozilo hyundai accent.

Ogenj je pogasil sam

V dogodku ni bil nihče poškodovan, prav tako ni nastala škoda v predoru. V času gašenja je bil zaprt predor Trojane v obe smeri. Promet je bil nekaj po 8. uri ponovno sproščen, so sporočili policisti.

Uprava za zaščito in reševanje pa je dodala, da je ogenj še prihodom gasilcev pogasil lastnik.

Gasilci CZR Domžale, ACB Vransko in PGE Celje so zavarovali kraj dogodka ter pregledali vozilo s toplotno kamero. Motor vozila je uničen.

Potniki panični, a gasilnik je bil blizu

Iz prometnoinformacijskega centra so nam poslali tudi posnetke cestnih kamer, na katerih lahko vidimo, kaj se je dogajalo v predoru in pred njim.

Bili so celo tako prijazni, da so nam opisali potek dogajanja. »V predoru Trojane v smeri proti Mariboru se je ob 7.30 ustavilo osebno vozilo. Pri pregledu z nadzorno kamero sva ugotovila, da gre verjetno samo za ustavljeno vozilo, ko pa so potniki izstopili iz avtomobila in začeli v paniki pregledovati vozilo, sva dojela, da ne gre samo za ustavljeno vozilo, ampak je nekaj hujšega,« je sporočil Mirko Žaren iz prometnoinformacijskega centra.

Moški je uporabil klic v sili, prek katerega so ga usmerili, kje lahko v predoru najde gasilni aparat. »Klicatelj je razumel in potrdil, da vidi gasilnik in ga bo uporabil. Odnesel ga je do šoferja. S posnetka se lepo vidi, kako mu je izročil gasilnik, ta pa ga je aktiviral in pogasil požar. Pri izročitvi gasilnika šoferju je viden ogenj izza armaturne plošče pri odprtem pokrovu motorja,« smo še izvedeli.

Predor je bil v smeri proti Ljubljani zaprt, po vseh opravljenih delih pa je normalno stekel po eni uri in petih minutah.

Oglejte si posnetke dogajanja: