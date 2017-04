VIDEO: Policisti v bran kolegu, ki je vklenil begunca

LJUBLJANA – »V sindikatu policistov Slovenije ostro obsojamo neutemeljeno obtoževanje nasilnega ravnanja policistov, ki so naloge opravili strokovno in zakonito,« so se na včerajšnje objave in posnetek, ki je zaokrožil po spletu odzvali policisti. Na strani Zdravniki za azilante na facebooku se je namreč pojavil posnetek, na katerem policist vklepa okrvavljenega afganistanskega begunca . Snemalka zatrjuje, da mu je poškodbe zadal policist, a policisti zatrjujejo drugače.

V bran in na pomoč kolegu

»Posebej obsojamo neutemeljene pavšalne obtožbe na račun policistov, ki temeljijo na izjavi posameznice, ki je postopek tudi snemala. Že sam objavljeni posnetek namreč jasno in nedvoumno dokazuje, da je policist prisilna sredstva uporabil skladno z veljavno zakonodajo in pravili stroke ter pri tem uporabil najmilejša prisilna sredstva (telesno silo ter sredstva za vezanje in vklepanje). Na spornem posnetku je tudi jasno razvidno, da policist ni uporabil teleskopske palice (ali tonfe), kar dokazuje, da so obtožbe avtorice posnetka povsem neutemeljene,« so zapisali v izjavi za javnost.

V nadaljevanju so pojasnili, da je sindikat nemudoma stopil v kontakt s policistom na posnetku in mu ponudil vso pomoč in podporo. »Zakonito ravnanje policistov dokazuje tudi izjava naključnega mimoidočega, ki je policistu priskočil na pomoč, ko je opazil, da oseba na kolesu beži in da ga policist poskuša prijeti. Oseba v postopku je med bežanjem pred policistom padla s kolesa, pri tem pa tudi utrpela lažjo poškodbo na glavi. Policisti so prijeti osebi tudi takoj ponudili zdravniško pomoč.«

Posnetek dokazuje nasprotno od napisanega

V sindikatu zatrjujejo, da je policist PP Ljubljana Vič, ki ga je neznanka snemala, ravnal strokovno, zakonito in v skladu svojimi pooblastili. Ob tem so še dodali, da je avtorica posnetka objavila le del posnetka, prepričani pa so, da bi, če bi objavila posnetek celotnega dogajanja, ta nedvomno pokazal zakonito delo policista. »Da je objava zlonamerna in neresnična, dokazuje tudi dejstvo, da vsebina pogovora avtorice s policisti sploh ni takšna kot je zapisano na navedeni objavi na družbenem omrežju – pogovora iz zapisa sploh ni na posnetku.«

Ob koncu so še opozorili, da iz zapisa na strani izhaja tudi utemeljen sum kršitve zakona o tujcih, ki pravi: »Kdor tujcu omogoči ali pomaga, da prebiva na ozemlju Republike Slovenije, ne sme ravnati v nasprotju z določbami tega zakona, ki določajo pogoje za prebivanje tujca na ozemlju Republike Slovenije«. Iz zapisa je namreč mogoče razbrati, da so bili avtorji seznanjeni, da je tujec v Sloveniji, vedeli so tudi, kje biva, in mu pri skrivanju celo pomagali. Na podlagi tega pričakujejo od pristojnih, da bodo ustrezno ukrepali.

»Slovenski policisti svoje delo opravljamo strokovno, zakonito, etično in pravično, zato bomo v Sindikatu policistov Slovenije vedno stopili v bran našim kolegom, ki so deležni neutemeljenih obtožb. Policisti smo in bomo zaupanje javnosti in prebivalcev Slovenije, vedno upravičili s svojo integriteto in profesionalnostjo,« so še zapisali.