VIDEO: Policisti so ga posneli. Pijan ogrožal življenja

KRANJ – V petek zjutraj so policisti na gorenjski avtocesti več kilometrov ustavljali voznika tovornega vozila, ki je močno vinjen vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Kot so sporočili iz PU Kranj, je šlo za tujca tujega prevoznega podjetja.

Kako nevarna je bila njegova vožnja, si lahko ogledate na posnetku, ki so nam ga posredovali s PU Kranj.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je vozil s približno dvema promiloma alkohola, med postopkom se je celo opotekal. Ker je bil tako zelo opit, pa več kilometrov ni zaznal, da ga policisti poskušajo ustaviti. Voznik je svojo pot že ponoči začel v Nemčiji in je bil namenjen v Makedonijo. Po postopku so ga policisti zadržali v pridržanju.

Da po gorenjski avtocesti vozi nepredvidljiv in nevaren voznik tovornega vozila, so policiste obvestili drugi udeleženci v prometu, ki so ocenili, da je voznik »vidno utrujen«. Policisti so klic prejeli ob 7.30.