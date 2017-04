VIDEO: Policija ostro zavrača očitke o napadu na begunca

LJUBLJANA – Na spletu se je pojavil posnetek, na katerem na Viču v Ljubljani policist vklepa okrvavljenega afganistanskega begunca. Avtorica posnetka trdi, da mu je rano (razbito arkado), iz katere je krvavel, zadal policist, a pri PU Ljubljana takšne očitke in namigovanja ostro zavračajo in pojasnjujejo, da je rano dobil, ko je med begom s kolesom padel po tleh.

Zapis na spletni strani Zdravniki za azilante so zapisali, da je eden izmed policistov begunca udaril z palico po glavi, eden pa je uporabil še solzivec. Moški naj bi se bil zadnje čase skrival v Rogu, na dan, ko so ga v roke dobili policisti, pa je obiskal zdravnika na Viču, a ga je nekdo prijavil policiji. Begunca so menda počakali v parku, ga zgrabili in takrat naj bi se bilo začelo nasilje.

Izogibal se je policiji

Pri PU Ljubljana imajo nekoliko drugačno zgodbo. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je Afganistanec, odkar je bil že v petek v postopku priznanja mednarodne zaščite, ki je bil pravnomočno zaključen in izvršljiv februarja letos, nezakonito v Sloveniji in se izogibal postopku s policijo.

»Po obvestilu zaposlenih v azilnem domu, kjer je tujec ponovno zaprosil za mednarodno zaščito, so policisti odšli po tujca z namenom prijetja in nastanitve v Centru za tujce v Postojni zaradi vračanja v prvotno državo, kjer je že zaprosil za mednarodno pomoč, torej v Nemčijo,« so zapisali in nadaljevali, da je ob prihodu policistov Afganistanec s kolesom zbežal v smeri Ulice Malči Beličeve.

Zdravniško pomoč je zavrnil

»Eden od policistov je stekel za njim, ga dohitel in prijel. Ker se je tujec aktivno upiral prijetju, je v skladu z zakonom o nalogah in pooblastilih policije, policist uporabil prisilna sredstva (fizična sila – davljenje od zadaj in sredstva za vezanje in vklepanje). Zaradi uporabe prisilnih sredstev tujec ni bil poškodovan, saj so poškodbe nastale med begom, ko je padel s kolesom,« so še zapisali in dodali, da je bil zoper tujca izveden prekrškovni postopek zaradi nezakonitega bivanja in kršitev zakona o javnem redu in miru. Izdali so tudi odločbo o vrnitvi in prepovedi vstopa v Slovenijo za čas enega leta.

»V postopku mu je bila nudena zdravniška pomoč, ki jo je zavrnil. Po končanem postopku je bil nameščen v Centru za tujce v Postojno, kjer bo počakal do izročitve po dublinski uredbi v Nemčijo,« so še sporočili iz PU Ljubljana.