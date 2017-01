VIDEO: Po snegu hud pretep: zaradi trka so si sredi ceste skočili v lase

RIJEKA – Takoj ko je hrvaško Rijeko zajel sneg, se je zgodil tudi veliki pretep. Zaradi slabih vremenskih razmer je namreč prišlo do zdrsa avtomobila, v katerem sta bila, po besedah priče ki je posnela incident, dva moška v rumenih jaknah. Potem je prišla še tretja oseba, ugovarjala in celo nekaj vrgla, sledil je napad nanjo, še hujši pretep pa je preprečila četrta oseba.

Kot poroča portal 24sata.hr, je prišlo do trka med avtomobiloma v ulici Emilija Randića v petek okoli 19. ure. Sledil je verbalen obračun med trojico moških znanih po inicialkah I. P. (33), R. L. (51) in I. Ž. (57). Mlajša dva naj bi starejšega kamlu zatem napadla.

Alkoholizirana pretepača so kasneje pripeljali na takmkajšno policijsko postajo zaradi motenja javnega reda in miru ter ju pridržali do iztreznitve. Proti njima bo stekel kazenski postopek, napadeni pa jo je odnesel z lažjimi telesnimi poškodbami.