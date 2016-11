VIDEO: Moč vode: plaz grozi v Bovcu, drevesa so padala

CERKLJE, BOVEC, PODLEHNIK – Poročali smo, da je zaradi nočnega deževja v več delih države na cestah prekinjen promet, uprava za zaščito in reševanje pa poroča o nemirni noči, v kateri so gasilci reševali premoženje in varovali življenja.

Včeraj ob 22.18 je v Kozmincih v občini Podlehnik meteorna voda iz zamašenega obcestnega jarka zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD

Sava se lahko razlije Agencija RS za okolje (Arso) je ob 8. uri objavila naslednje opozorilo: »Opozorilne pretoke presegajo reke Kolpa, Ljubljanica s kraškimi pritoki, Sava Bohinjka v spodnjem toku in Vipava, ki se razlivajo na območjih vsakoletnih poplav. V prihodnjih urah se lahko prehodno in manjšem obsegu razlijejo reke Sava v srednjem in spodnjem toku, manjše reke na območju Zasavja in tudi reka Dravinja. Danes bodo še naraščale reke Ljubljanica in Krka s kraškimi pritoki, ki bodo največje pretoke dosegle predvidoma v noči na torek. Reka Krka se lahko razlije v manjšem obsegu na običajnih mestih ob strugi. Drugod po državi se visokovodne razmere umirjajo. «

Podlehnik so iz kleti izčrpali približno dva kubična metra vode ter prečrpali okoli 25 kubičnih metrov vode iz jarka. Z gradbenim strojem so prekopali jarek zaradi preusmeritve meteorne vode, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Na Gorenjskem ogroženih 12 objektov

Včeraj ob 5.12 je na Kurirski poti in Cesti Andreja Vavkna zaradi zamašene struge​ ​voda iz potoka​ ​​​​​prestopila breg. Voda se je začela razlivati in teči po vrtovih in ulicah ter zalila 12 stanovanjskih objektov. Posredovali so gasilci PGD Cerklje in Zgornji Brnik ter z dvigom zapornic preusmerili vodo nazaj v strugo, vodo v objektih pa so izčrpali in posesali.

Uprava za zaščito in reševanje je včeraj in ponoči poročala o številnih posredovanjih gasilcev.

Ob 19.51 je v Vavti vasi v občini Straža narasla podtalnica pričela ogrožati stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Vavta vas so iz jame ob hiši izčrpali okoli en kubični meter vode in s tem začasno odstranili nevarnost. Ponoči ob 3.44 je na isti lokaciji podtalnica zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so vodo izčrpali.

Ob 19.54 je v naselju Radenski Vrh (občina Radenci) meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci iz Kapele in iz kleti izčrpali približno 10 kubičnih metrov meteorne vode ter očistili obcestni jarek.

Ob 20.13 je na cesto Stoperce–Kupčinji Vrh v občini Majšperk padlo drevo. Gasilci PGD Stoperce so drevo razžagali in odstranili s cestišča.

Takole je narasla reka v Idriji.

Podiralo drevesa, plazenje zemlje

Ob 22.30 se je na Žagi (občina Bovec) za stanovanjskim objektom sprožil plaz, delno tudi na glavno cesto. Gasilci iz Srpenice so uredili odtekanje vode, da se plazenje ustavi in uredili cestišče. Za nadaljnjo sanacijo bodo poskrbele pristojne službe.

Ob 20.51 je na cesti Celje– Laško v naselju Polule odlomljena veja ovirala promet na cestišču. Posredovali so dežurni delavci cestnega podjetja VOC Celje in odstranili posledice vetroloma.

Zemeljski plaz je ogrozil prebivalce Srednjih Kanomelj.

Noč je bila kratka tudi v Škofji Loki in Slovenskih Konjicah

Ob 23.29 so gasilci PGD Gosteče ter Škofja Loka izčrpali vodo iz kapnice v Pungartu (občina Škofja Loka).

Ob 1.00 je v naselju Žiče na cesti Draža vas–Žiče (občina Slovenske Konjice) meteorna voda poplavila cestišče. Posredovali so dežurni delavci cestnega podjetja VOC Celje, odmašili propuste in odpravili posledice.

Zalivalo je vse do jutra

Ob 3.41 je na cesti pri Bizeljski vasi (občina Brežice) podrto drevo oviralo promet. Posredovali so dežurni delavci CGP Brežice.

Ob 5.53 je zalilo cestišče pod podvozu pod železniško progo na Trubarjevem nabrežju v Laškem.

Ob 6.53 se je zgodil vdor meteorne vode v lokal na Kidričevi ulici v Rogaški Slatini.