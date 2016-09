VIDEO: Končal na strehi, to se je zgodilo potem

Pomagali so mu gasilci in reševalci. Foto: bralec Tilen

METLIKA – Danes ob 10.50 se je na cesti Metlika–Novo mesto pri naselju Dole v občini Metlika, voznik z osebnim vozilom prevrnil in obstal na strehi. Bralec Tilen nam je poslal posnetek vozila, ki je končalo na strehi. Gasilci iz Črnomelja so odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in odstranili s ceste ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Metlika so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.