VIDEO: Katastrofa ob Bohinjskem jezeru

RIBČEV LAZ – Danes popoldne je zaokrožila vest, da je zagorel večji turistični objekt v Bohinju. Hitro se je razvedelo, da gre za Hotel Jezero, enega redkih delujočih hotelov na tem območju. Na kraj so hitro prihiteli pomagati gasilci, ki so se spopadli z razplamtelimi rdečimi petelinom, ki ga je dodatno podpihoval še veter in jim tako oteževal že težko bitko.

Bralec Dejan je v objektiv ujel boj z ognjem, ki je neusmiljeno goltal vse, kar mu je prišlo na pot. »Še nekaj ur nazaj sem v Hotel Jezero Bohinj sedel na kavi. Takole izgleda sedaj. Upam, da so vsi odnesli celo kožo ... Gasilcem, policistom in reševalcem pa želim, da jim ogenj uspe pogasiti. Vso srečo!«

Na pomoč priskočili tudi domačini

Naša dopisnica Špela Ankele, ki se nahaja na kraju požara, nam je javila, da neumorni gasilci požar še gasijo, goste iz hotela pa že razporejajo v druge bohinjske hotele. Panike ni, na pomoč turistom so priskočili tudi domačini.