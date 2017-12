VIDEO: Josipa in Marina ni več, usodno je bilo trčenje z avtobusom

MAGLAJ – Dva 21-letnika sta umrla v ponedeljkovi hudi nesreči pri kraju Maglaj v BiH. Dnevni avaz je razkril, da gre za Josipa Antolovića in Marina Kopića, oba Hrvata, ki sta bila zaposlena v telekomunikacijskem podjetju in sta bila v času nesreče na službeni poti.

Kot poroča 24sata.hr, je prišlo do trčenja avtobusa in osebnih avtomobilov. Oba moška sta se v trčenju huje poškodovala, iz bolnišnice v Zenici pa so kasneje sporočili, da jima žal niso mogli pomagati.