VIDEO: Huda nesreča v predoru Markovcu, razkrivajo osumljenca

MARKOVEC – Policisti PPP Koper so 10. oktobra obravnavali prometno nesrečo v predoru Markovec, v kateri je bil udeležen 40-letni voznik tovornega vozila s priklopnim prekucnikom iz Postojne. Do prometne nesreče je prišlo zaradi dviga prekucnika, ki je poškodoval inštalacijo v predoru ter dva ventilatorja, od katerih je eden padel v tovorni del priklopnika, drugi pa na vozišče. Pri tem je nastala velika materialna škoda. Prav tako je prišlo do povzročitve nevarnosti za življenje ljudi. Da ni prišlo do tragičnih posledic, se lahko zahvalimo prisebni reakciji voznikov, ki so vozili za tovornim vozilom, so zapisali v poročilu PU Koper.

Policisti PPP Koper so na podlagi zbranih obvestil od voznika in prič prometne nesreče, analize zaseženih videoposnetkov nadzornih kamer, pregledu tovornega vozila ter sistema delovanja prekucnika, ugotovili znake kaznivega dejanja ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom (po 326. členu KZ-1). O sumu je bilo obveščeno okrožno državno tožilstvo (ODT) v Kopru, ki usmerja preiskavo kaznivega dejanja. Po zaključku preiskave bo na ODT v Kopru podana kazenska ovadba za voznika tovornega vozila, saj je z opisanim dejanjem iz malomarnosti povzročil nevarnost za življenje ljudi in premoženje.