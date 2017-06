VIDEO: Groza na štajerki: tako je prevrnilo tovorno vozilo

LUKOVICA – Kot smo že poročali, se je na štajerski avtocesti pri izvozu za Blagovico zgodila prometna nesreča , v kateri sta bili udeleženi tovorni vozili.

Kot je razvidno s posnetka nadzorne kamere, je voznik tovornjaka trčil v tovorno vozilo, ki je stalo na odstavnem pasu. Po trčenju se je tovorno vozilo prevrnilo čez vozni in prehitevalni pas.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je nesrečo povzročil voznik tovornega vozila, sicer državljan Bosne in Hercegovine, ki ni vozil po sredini prometnega pasu, temveč je zapeljal čez polno črto in trčil v zadnji del priklopnega vozila, s katerim se je Romun ustavil zaradi okvare.

Policisti so še ugotovili, da je voznik med vožnjo uporabljal mobilni telefon.

V trčenju ni nihče utrpel poškodb, je pa bila zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče cesta proti Celju več ur zaprta.

Zapisali so še, da je povzročitelj na kraju plačal globo.