VIDEO: Grda poškodba Jana Oblaka, na igrišču ga ne bo več mesecev

MADRID – Prvi vratar slovenske nogometne reprezentance in kluba Atletico Madrid Jan Oblak bo moral zaradi poškodbe rame, ki jo je utrpel na sinočnji prvenstveni tekmi primere division proti Villarrealu (0 : 3), prisilno počivati kar od tri do štiri mesece, poroča španski spletni portal cope.es. Za zdaj več o poškodbi še ni znano.

Sprva so sicer iz Atletica sporočili, da si je najboljši vratar španskega prvenstva v pretekli sezoni pri posredovanju izpahnil ramo, a so jo po prvih preiskavah že naravnali, tako da poškodbo že celi, zato naj bi bil z igrišč odsoten od dva do štiri tedne.

A današnje podrobnejše preiskave so pokazale, da gre za precej bolj resno poškodbo, tako da se bosta morala tako Atletico ter morda tudi selektor slovenske reprezentance Srečko Katanec v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 na tekmi konec marca proti Škotski znajti brez prvega vratarja, ki bo predvidoma okreval od tri do štiri mesece.