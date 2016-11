VIDEO: Divjak s posnetka v objem policistov

NOVO MESTO – Car in legenda, ki obvlada, ali bedak, ki izziva usodo? To se lahko vprašamo ob ogledu posnetka, pred dnevi objavljenega na družabnem omrežju youtube z naslovom BMW E46 street drifting Novo mesto. Za voznika za volanom beemveja bi zagotovo lahko rekli, da obvlada volan, a driftati, kakor pravimo nadzorovanemu drsenju skozi zavoje, po novomeških mestnih ulicah, parkiriščih in garažni hiši, pa čeprav ponoči, ko večina navadnih smrtnikov spi, je tvegano početje, ki kar kliče po nesreči.



Posnetek, pri izdelavi katerega je očitno sodelovalo več mladeničev, je hitro zakrožil med ljudmi, prišel pa je tudi do policistov, ki so, kot so nam potrdili na Policijski upravi Novo mesto, tudi sami takoj stopili v akcijo. »Novomeški policisti so na podlagi posnetka takoj začeli izvajati aktivnosti za izsleditev voznika, ki je kršil cestnoprometne predpise. Okoliščine v tem trenutku še preverjajo, ugotovili pa so že, kdo je voznik na posnetku. Kršitelju so policisti v letu 2014 zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja že zasegli avtomobil,« so na naša poizvedovanja sporočili s Policijske uprave Novo mesto in dodali, da bodo po zbranih obvestilih zoper voznika v skladu z določili zakona o pravilih cestnega prometa ustrezno ukrepali. Kakšna kazen sledi, je še preuranjeno reči.

