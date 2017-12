VIDEO: Aroganca brez primere: reševalcem zaprli pot, do bolnika niso prišli

NOVO MESTO – Na mejnih prehodih s Hrvaško je danes huda gneča. Najhujše je na mejnem prehodu Obrežje, kjer morajo čakati kar pet ur. Kolona na dolenjski avtocesti med cestninsko postajo Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški se je od zgodnjega jutra podaljševala in je bila ob 9. uri dolga že 20 kilometrov.

Kako nevarno je lahko čakanje v koloni, če vozniki ne upoštevajo prometnih predpisov, razkriva posnetek z dolenjske avtoceste, ki je nastal zjutraj. Ena izmed oseb je namreč potrebovala zdravniško pomoč, a se reševalno vozilo zaradi gneče do nje ni moglo prebiti. Kaj se je dogajalo na avtocesti in kako so vozniki zaprli pot reševalnemu vozilu, ki je hitelo na pomoč, razkriva posnetek, ki so ga med intervencijsko vožnjo posneli brežiški reševalci. Pomoči potrebnemu so na pomoč priskočili policisti, ki so organizirali prevoz zanj.

»Na Dolenjskem je nastal več kot 30-kilometrski zastoj. Reševalci iz Brežic pa so se takole trudili priti do osebe, ki je takoj potrebovala pomoč. Rezultat? NMP-ekipa ni prišla do bolnika, so pa na pomoč priskočili policisti in skupaj so organizirali prevoz bolnika. Katastrofa,« so ob tem zapisali na strani Ustvarimo reševalni pas na avtocestah na facebooku.