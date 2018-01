Veter jo je pustil zunaj

AJDOVŠČINA – Včeraj ob 21.20 so se v Kidričevi ulici v Ajdovščini ženski zaradi sunka vetra zaprla vhodna vrata stanovanjske hiše in je ostala zunaj. Gasilca GRC Ajdovščina sta ji s tehničnim posegom odprla vrata in omogočila vstop, poroča uprava za zaščito in reševanje.