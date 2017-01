Veste, kaj vas čaka, če napihate 0,85?

POSTOJNA – Primorski policisti so bili minuli konec tedna na Postojnskem še posebej pozorni na pijane voznike. Pri temperaturah, ki so se spustile globoko pod ničlo, so preizkusili več voznikov in od njih izpostavili štiri najbolj pijane.

V nedeljo malo po polnoči je 35-letni voznik iz okolice Pivke vozil po glavni cesti iz Pivke proti Prestranku. Ker je med vožnjo z vozilom nekoliko vijugal po cesti, sta ga policista ustavila in mu odredila preizkus alkoholiziranosti. Elektronska naprava je pokazala, da je voznik v alkotest vpihnil 0,85 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so policisti odvzeli vozniško dovoljenje in ga poslali sodišču, skupaj s predlogom za odvzem vozniškega dovoljenja. Za prekršek je poleg odvzema vozniškega dovoljenja predpisana tudi globa najmanj 1200 evrov.

Policisti so sporočili, da bodo s takšnimi nadzori nadaljevali, ob tem pa vabijo tudi vse občane, da jih pokličejo, če v prometu zaznajo pijanega voznika.

600 evrov na 0,37 mg/l

Čez pol ure so dali pihati tudi 39-letni voznici osebnega avtomobila. Alkotest je pri njej pokazal 0,37 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Voznici je bil izdan plačilni nalog višini 600 evrov, izrečenih ji je bilo tudi osem kazenskih točk. Če bo voznica v času dveh let dosegla ali presegla 18 kazenskih točk v cestnem prometu, ji bo sodišče izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je imela dovoljenje, ko je storila prekršek, s katerim je dosegla predpisano število kazenskih točk.

900 evrov in 16 točk za 0,56 mg/l

V nedeljo zvečer je 52-letni voznik iz okolice Pivke vozil po naselju Pivka. Policista sta vozilo zaustavila in mu odredila preizkus alkoholiziranosti z alkotestom. Elektronska naprava je po pravilni uporabi pokazala, da je voznik v alkotest vpihnil 0,56 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so policisti odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu izdali plačilni nalog zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Za takšen prekršek predpisana globa v znesku 900 evrov in 16 kazenskih točk.

Čez slabo uro sta policista ustavila še 34-letnega voznika iz okolice Idrije, ki je vozil po naselju Pivka. Alkotest je pokazal 0,50 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so policisti odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu izdali plačilni nalog. Za takšen prekršek je predpisana globa v znesku 900 evrov in 16 kazenskih točk.