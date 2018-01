Vesov sin bo še dlje v zaporu

LJUBLJANA – Le 11 dni po ropu zlatarne v Usnjarski ulici v Kamniku se je 29-letni Dušan Jovović, sin Veselina Jovovića - Vesa, ki je pred 19 leti in pol pod streli za zdaj še vedno neznanega strelca obležal v Latino baru (v tistih časih je veljal za kralja črnogorskega podzemlja v Sloveniji, zaradi česar naj bi tudi bajno obogatel), spet odpravil na tatinski pohod.

Za tarčo si je izbral lokal Kačji pastir, ki leži v neposredni bližini Koseškega bajerja v Ljubljani. Lanskega 22. maja, nekaj pred enajsto uro zvečer, je tako vlomil tja in odnesel telefon, viski znamke Chivaz Regal ter štiri zavoje cigaret Marlboro. Čez par ur so ga v roke že dobili policisti, ki so ga pred tem pospešeno iskali zaradi ropa zlatarne v Kamniku. Vanjo je s pištolo v rokah vstopil 11. maja lani, potem ko ga je tja okoli 15.30 pripeljal neznan pomočnik z avtomobilom, na katerem so bile ukradene registrske tablice. Lastnik zlatarne je bil takrat v drugem prostoru, Jovović se je takoj spravil na vitrine, jih začel s kopitom pištole razbijati in v vrečko metati nakit. Tako je zbral za 19.500 evrov zlatnine, od tega 100 prstanov z različnimi dragimi kamni, štiri verižice in štiri zapestnice. Oškodovani zlatarnar je medtem skozi priprta vrata zavpil Jovoviću, naj preneha, ta pa mu je nazaj zagrozil, da ga bo ubil. Ko je roparski pohod končal, je zapustil zlatarno in s sostorilcem pobegnil.

Obljube ni držal

Poleg ropa in velike tatvine (vlom v lokal Kačji pastir) je Jovović lani, le par tednov po zadnji, tri leta dolgi prestani zaporni kazni zaradi velike tatvine (med drugim je 2. novembra 2013 v Šiški z bmw 318D odmontiral in ukradel kar 4000 evrov vredne prednje žaromete, na koncu pa ga je izdal DNK na cigaretnem ogorku, ki ga je pustil kar v avtu), 8. februarja storil tudi kaznivo dejanje goljufije.

