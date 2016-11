LJUBLJANA – Ob 18.06 so v križišču Celovške ceste in Pečnikove ulice trčila tri osebna vozila.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje in posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi.

Reševalci RP UKC Ljubljana so oskrbeli eno poškodovano osebo in jo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.