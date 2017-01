Verižno trčenje v Celju: sedem poškodovanih, kolesar umrl

CELJE – Ob 14.08 je v križišču na Kovinarski cesti v Celju prišlo do trčenja štirih osebnih vozil, pri tem je eno zaneslo na pločnik, kjer je najprej podrlo semafor nato pa zbilo kolesarja.

Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so zavarovali kraj, odklopili akumulatorje, posipali cestišče z vpojnimi sredstvi ter nudili pomoč reševalcem NMP Celje pri oživljanju kolesarja, ki pa žal ni bilo uspešno. Sedem oseb je bilo poškodovanih in so bili oskrbljeni na kraju.

Tri vozila so poškodovana, eno vozilo in semafor pa uničena, poroča uprava za zaščito in reševanje.

