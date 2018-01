Verižno trčenje med Fužinami in Letališko cesto

LJUBLJANA – V sredo ob 7.36 so na vzhodni ljubljanski obvoznici med izvozoma za Fužine in Letališko cesto v smeri Maribora verižno trčila tri osebna vozila.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri iznosu ene poškodovane osebe iz vozila in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.

Poškodovano osebo so reševalci ljubljanske nujne medicinske pomoči na kraju oskrbeli in jo nato prepeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.